〔中国货币市场〕回购利率上行,公开市场投放不足及月中财税缴款施压(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京9月12日电---中国银行间市场周三早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS均上行.市场人士表示,14天期逆回购近一月来首次未报需求,最近两周公开市场投放亦不足,而月中财政税款上缴亦会施压流动性.不过,除跨月资金外,短期资金供给仍很充足.

"七天、21天(回购利率)都比昨天要高一点,"深圳一券商资金交易员称,"逆回购操作少一些,明天也不做14天期(逆回购).不过,隔夜和七天的资金拆入还是比较容易,只是跨季的拆出比较少."

他进一步指出,本月末也是季末,加之机构会为"十一"小长假多备付一些资金,故预期月内中后期资金利率会上调,其所在机构也在相应做准备.不过,预计央行还是会维持货币市场利率的相对稳定,不会出现借不到钱的情况.

中国人民银行公开市场一级交易商周三仍可继续同时上报逆/正回购需求,但是近一个月以来一直有进行的14天期逆回购未能现身.交易员称,这或因近日资金面持续宽松,二级市场回购利率偏低,导致逆回购需求不足.[CN/MMTCN]先前两周,央行通过公开市场操作净回笼1,060亿元人民币.

上海一大型银行交易员亦预计,下周资金面或趋紧一些;虽然从全月看,财政会投放资金,但首先到来的还是月中的缴存;另外,现金备付也会施压流动性.

2008年以来的数据显示,9月当月财政会投放2,400亿元左右的资金,但此类投放或多发生在9月中下旬.而月中之前,企业需要先上缴企业所得税等.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6136 2.5114 +10.22 3,960.49

七天CN7DRP=CFXS 3.4310 2.9965 +43.45 303.02

14天CN14DRP=CFXS 3.3850 3.1933 +19.17 91.66

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6136 2.5119 +10.17 1,103.35

七天CHICNY7D=CFXS 3.5280 3.0172 +51.08 50.40

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9150 2.6350 +28.00 367.66

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9800 2.9750 +0.50 81.60

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.9100 +9.00 2.33

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6463 2.5347 +11.16 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4300 3.0000 +43.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.2600 3.2000 +6.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.5983 2.4992 +9.91 --

七天SHICNYSWD= 3.4346 2.9973 +43.73 --

三个月SHICNY3MD= 3.6461 3.6465 -0.04 --

==============================================================================(完)