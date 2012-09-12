〔路透基点〕中国正通汽车绿鞋贷款新获两家银行承诺参贷--RLPC

路透香港9月12日电---汤森路透旗下基点援引熟悉交易的消息人士称,香港上市公司--中国正通汽车服务控股(1728.HK)上月签署的1.7亿美元等值贷款,新近获得两家银行参与承贷1.75亿美元的绿鞋贷款(greenshoe).

参与交易的银行由此增至五家,其中包括独家的额度分配行瑞士信贷,中租迪和及中国民生银行已加入原先的1.70亿美元贷款.该贷款于8月16日签订.

一如稍早报导,绿鞋贷款的授信预计在9月中旬或9月底签订.正通计画办理一笔2亿美元15个月贷款,作为8月中旬到期的13亿港元贷款再融资,此笔旧贷款由交通银行提供,用于收购用途.正通亦寻求一笔1.50亿美元绿鞋贷款,偿付另一笔10亿元人民币一年期贷款,此笔人民币贷款将在2012年12月29日到期.

交通银行贷款的利率为香港银行同业拆息利率加码400个基点,或交行资金成本加码120个基点.10亿元人民币贷款利率为固定年利率10%.两笔货款都用于正通2011年8月55亿元人民币收购中汽南方.

1.70亿美元的初步新贷款在8月签订,用于偿付即将到期的交通银行贷款.

这是正通首次在联贷市场筹资,也是中国汽车经销商办理国际融资的首例.

定价水准以评级为根据.正通目前评级为Ba3/BB-(穆迪/标准普尔).

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)另加指定息差,初始息差为550个基点,每季增加100个基点,平均较Libor加码750个基点.

邀请银行参贷的条件为,承贷2,500-5,000万美元,费用75-125个基点,含所有费用价码高达825-875个基点.

先前报导,瑞士信贷并未包销此案.

正通今年稍早取消一项美元债券发行.正通原本计划发行五年期附第三年末发行人赎回权债券,集资3-3.5亿美元,但5月时取消.[ID:nST0548021]

一旦国内债务超过总计综合资产的15%,将会引发美元贷款的强制性预付.若正通评级被下调两个级距,结果亦相同.(完)