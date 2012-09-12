《日本央行焦点》下周料暂不放宽货币政策,除非美联储决策引发日圆大涨

* 日本央行对该国经济看法料更加悲观

* 可能下修出口和产出评估

* 预计不会放宽政策,为10月行动保留火力

* 许多央行人士认为复苏延后

* 料于9月19日0330-0530GMT做出政策决定

路透东京9月12日电---日本央行下周可能暂不放宽货币政策,除非美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮公债购买计划,令日圆大幅升值到可能造成日本经济复苏脱轨的程度.

对美联储周四会议将新推刺激政策的预期正使美元承压.不过分析师认为,只有日圆飙升到接近纪录高位,才可能使日本央行跟进美联储的行动.

尽管担忧日本经济出现的疲弱迹象,日本央行仍希望把有限弹药保留到10月,届时央行将对经济进行更透彻分析,以评估复苏是否会推迟太久,而导致应当进一步宽松货币政策.

"目前日本央行没有宽松政策的理由,除非美联储的政策决定造成日圆大涨或股价下跌,但这非常不可能,"SMBC日兴证券首席市场策略师岩下真理表示.

**可能下修出口与产出评估**

外界广泛预期在下周三结束两日政策会议时,日本央行将暂不扩大其关键的货币宽松工具,即规模70万亿(兆)日圆(9,000亿美元)的资产购买和贷款计划.

不过,为暗示其已准备好最早下月采取行动,日本央行料修正经济评估,并警告全球经济持续放缓的风险升高.

该央行2月设立了1%的通胀目标,并以扩大资产购买规模来放松政策,4月时再度放松.

自那以后日本央行便按兵不动,因认为日本经济走向温和复苏,强劲民间消费和去年地震后的重建支出弥补了全球需求疲弱的影响.

但目前很多央行人士感到,明年初以前经济可能都不会明显复苏,因中国和欧洲需求不振损及日本出口,7月份该国出口创下六个月来最大按年降幅.

据熟悉日本央行思路的消息人士透露,这样一来,该央行对本国经济的评估预计会比上月暗淡,并可能连续第二个月调降出口和产出评估.央行上月曾表示经济增长开始温和提速.

日本第二季经济成长修正值不及初值,分析师目前预计今年大多数时间经济增长将停滞,受累于欧洲主权债危机和中国经济增速放慢.

**关注美联储决策的影响**

日本央行政策决定一直受到美联储政策的影响,包括2月时在美联储设定通胀目标后不久,日本央行也随之跟进.

但触发央行采取行动的诱因更多的是市场的反应,而非美联储的举措本身.

在全球需求疲弱损及制造业者之际,日本央行对日圆走强更为敏感.日圆升值会导致日本商品海外竞争力下降.

日本央行总裁白川方明上个月底对商界领袖表示,在日圆升值面前央行未曾坐视不管.日本央行认为日圆走强会给"日本经济造成重大负面影响."

不过,日本央行并未面临需要立即采取措施的压力,因日圆/美元JPY=徘徊在77.80日圆左右,远低于去年末创下的纪录高位75.311.

政界人士如今正专注于本月稍晚的党首选举.他们通常会在经济疲弱时要求央行采取更大胆行动.

**半年度展望报告**

很多分析师预计日本央行暂将按兵不动,而会在10月两场决策会议中的某一场放宽政策,而10月30日会议采取行动的可能性更高.届时央行发布半年度展望报告,公布新的长期经济和物价预期.

分析师称,在这份报告中,日央行或许不得不预计日本经济复苏延迟,且通胀率靠近1%的速度变得更慢,从而令其面临行动压力.

日本7月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.3%,表明决策者实现抵御通缩的目标仍有困难.通缩已困扰日本十余年,对消费者支出和企业投资造成阻碍.

"日本央行可能在半年度展望报告中下修经济和物价预估,"前日央行副总裁、现任大和总研理事长的武藤敏郎称.

"也有可能讨论放宽政策,认为需要更长时间来实现1%的通胀目标."

日本经济增速料超过其他主要工业国家,政府预计截至2013年3月止财年的经济将增长2.2%.

但增长主要是受到重建支出和强劲民间消费所带动,而随着政府对低排放汽车的补贴措施到期,民间消费力道正在减弱.(完)