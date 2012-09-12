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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 13:38 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆新现日本人士买盘,以进口商为主

0526GMT

* 日本进口商与投资者买盘令美元兑日圆重新涨向78.00

* 从78.00附近一路向上存在卖单

* 存在下行停止单,从77.65之下与77.50一路向下存在买单

* 未见干预传闻,政府也未口头介入,可能希望克制出手.(完)

--编译 隋芬;审校 徐文焰

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