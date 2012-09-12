〔中国外汇〕上半年出口收汇下滑明显,未来需高度关注出口收汇风险--外管局

* 上半年出口收汇总体稳定,但下滑态势值得关注

* 受外围环境影响,中国企业在特定阶段或特定地区的出口收汇不确定性依然较大

* 未来仍需高度关注出口收汇风险

路透北京9月12日电---中国国家外汇管理局周三称,上半年中国出口收汇总体较稳定,但下滑态势值得关注,未来仍需高度关注出口收汇风险.

外管局公布的上半年收支报告中的专栏文章称,受外部经济复苏放缓、欧债危机继续发酵、国际金融市场不稳定因素较多等影响,中国企业在特定阶段或特定地区的出口收汇不确定性依然较大.

文章指出,2012年上半年,中国出口收汇率(货物贸易跨境收入/出口)为91%,仍保持在较高水平,较2011年上半年略降1个百分点.但二季度出口收汇率为85%,相对一季度下滑较大,并且也低于2011年同期5个百分点.

这一方面说明中国出口收汇受到2011年底以来境外流动性趋紧、交易对手资金状况不佳等因素影响,出现一定的收汇风险;另一方面也反映了在人民币汇率双向波动的情况下,境内企业出口后尽快尽早收结汇的意愿降低.

文章指出,下一阶段,外汇管理部门将继续支持国家稳定外贸增长的政策,稳步推进货物贸易外汇管理改革,进一步将促进贸易便利的政策措施落到实处,切实增强企业出口竞争力,并防范出口收汇风险.

据海关统计,2012年上半年出口同比增长9%,增速明显低于去年同期增长24%的水平,受此影响,出口收汇增长也较低迷,据国际收支申报统计,上半年出口收汇(货物贸易跨境收入)同比增长8%,增速远低于去年同期增长29%的水平.

文章分析指出,一般情况下,出口货物流与跨境收入资金流之间会存在差异,影响因素包括出口预收和延收问题,可以在一定程度上反映出口货款的回收速度及风险,此外也与出口企业的收汇意愿有关;出口不需收汇的特殊情况、季节性波动和统计口径等,但这些因素不随外贸环境的改变而变化,可以认为相对稳定.

中国刚刚公布的8月份贸外贸数据不佳,8月出口同比增长2.7%,略低于路透调查中值3.0%;进口同比下降2.6%,远低于路透调查中值的增长3.5%;贸易顺差266.7亿美元,高于预估的顺差198亿美元.(完)