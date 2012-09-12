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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 13:52 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元未来几日内料稳步走低

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* 38.2%费波纳奇回档位1.528是英镑/澳元的首道支撑,也是首道目标位

* 50%费波纳奇回档位1.517可能在未来几日中触及

* 相关图表,请点选:(link.reuters.com/ryf62t)(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

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