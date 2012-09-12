《汇市简讯》欧元/日圆突破100.25阻力位,达到100.30的高点

0555GMT

* 欧元/日圆在亚洲午后交易中跟随欧元/美元走升,受拉霍伊称考虑向欧央行求援的消息支撑

* 在100.24-25双顶上方的少量停止单已被触发,100.50上方还有更多停止单

* 上方在100.66和100.84附近还有更大阻力

* 100.70和100.85上方也有停止单,101.00上方的停止单规模更大

* 中长线空头继续回补,助燃欧元升势(完)

--编译 徐文焰;审校 张明钧

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]