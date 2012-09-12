〔日本股市〕触两周收盘高点,投资者乐观期待FED新政和德国法院裁决

路透东京9月12日电---日本股市日经指数周三触及两周收盘高位,并接近9,000点的关键水准,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储, FED)将出台更多刺激政策,且德国宪法法院将为欧洲救助基金亮出绿灯.