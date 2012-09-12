〔日本股市〕触两周收盘高点,投资者乐观期待FED新政和德国法院裁决

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透东京9月12日电---日本股市日经指数周三触及两周收盘高位,并接近9,000点的关键水准,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储, FED)将出台更多刺激政策,且德国宪法法院将为欧洲救助基金亮出绿灯.
日经指数.N225收高1.7%,至8,959.96点,升穿7月25日至8月20日升势的38.2%回档位8,881点,但守在25日移动均线8,960.58下方.
东证股价指数.TOPX上扬1.3%至741.82.(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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