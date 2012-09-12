版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 14:17 BJT

〔日本股市〕触两周收盘高点,投资者乐观期待FED新政和德国法院裁决

路透东京9月12日电---日本股市日经指数周三触及两周收盘高位,并接近9,000点的关键水准,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储, FED)将出台更多刺激政策,且德国宪法法院将为欧洲救助基金亮出绿灯.

日经指数.N225收高1.7%,至8,959.96点,升穿7月25日至8月20日升势的38.2%回档位8,881点,但守在25日移动均线8,960.58下方.

东证股价指数.TOPX上扬1.3%至741.82.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐