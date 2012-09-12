〔中国外汇〕今年外汇存款增长迅速主因企业调整财务运作--外管局

路透北京9月12日电---中国国家外汇管理局在上半年国际收支报告专栏中称,今年以来银行外汇存款增长迅速,但分析认为在人民币升值预期减弱后企业调整财务运作是主因,单纯积累外汇资产、看空人民币的现象不明显.

外管局认为,随着国际收支、人民币汇率趋向合理均衡水平,特别是在当前本外币利差和汇差条件下,企业开始削减前期积累的美元空头、由过度看空美元回归中性操作.

"主要表现为:一是以外汇掉期交易的方式买入外汇作为保证金,获得境外银行的人民币代付;二是直接以留存外汇作为外汇保证金,获得境外银行的美元代付."专栏分析称.

据其不完全调查,上半年企业通过境外银行代付、境内银行开立远期信用证和提供对外担保等方式,累计新增跨境贸易融资近500亿美元,同期外汇保证金存款增加583亿美元.

专栏续称,外汇保证金存款增量超出跨境贸易融资增量,说明企业逐渐用外汇保证金替代原来的人民币保证金,回补前期未套保的跨境融资美元空头,"这种变化是企业适应新环境的正常和积极表现,并非脱离实体经济需要而单纯建立美元多头赌人民币贬值."

同时,由于过去一段时期国内部分银行外汇存款利率定价偏高、调整滞后,本外币存款的利差明显小于远期外汇市场美元升水幅度,引导一些企业留存外汇收入或通过外汇掉期交易将人民币存款转换为美元存款,同时卖出远期美元,以获得无风险套利,而正常情况下按照利率平价利差与汇差应基本对冲.

这种套利活动使银行体系的美元流动性增加,压低美元利率,又推动远期外汇市场美元升水幅度扩大,"这表明随着人民币汇率单向预期减弱,国内本外币利率与汇率的定价机制开始回归常态,远期汇率将更多地反映本外币利差而非预期."

今年7月下旬开始短短一个月间,一年期美元升水USDCNY1Y=CFXS就从200点涨到了历史高峰1,400点子,目前仍在1,200点子上方盘踞.

路透8月末曾分析,美元掉期升水居高不下的背后,是企业在面对投资和商业机会减少,又面临国内外经济风险时资产外币化的生存策略.在这些因素发生扭转之前,这一趋势很可能将持续存在.[ID:nSB1749626]

外管局认为,由于企业增加的外汇存款并没有离开国内金融体系,只是资金在公司部门与银行部门之间的转移,相当于"藏汇于民",不代表资本外流.

中国国家外汇管理局周三公布正式数据,上半年经常项目顺差772亿美元,资本和金融项目顺差149亿美元,并预计下半年国际收支有望保持基本平衡.[ID:nSB1773558](完)