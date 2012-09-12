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市场报道 | 2012年 9月 12日 星期三 14:46 BJT

〔标题新闻〕瑞典8月失业率从前月的8.1%升至8.4%,失业人口为38.9万人--SPES

注:SPES为瑞典公共就业服务机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8KC1JH]

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