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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 14:50 BJT

《汇市简讯》市场形势巨变利好欧元多头

0635GMT

* 欧元/美元触及新高,随后0800GMT德国宪法法院将判决纾困基金是否违宪

* 处于1.2900, 1.2950和1.3000的期权障碍位决定仓位布局情况

* 投机客仓位调整后或持平

* 市场人气明显转向逢低买入

* 5月14日高点1.2935及1.3486-1.2042一波行情的61.8%回档位为关键技术位.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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