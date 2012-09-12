《汇市简讯》期权在欧洲开盘时的概述

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* 德国法院裁决和美联储会议结果所蕴含的事件风险,令短期波动率获得支撑.

* 欧元/美元波动率守在近期/多年低点上方.

* 美元/日圆波动率在现汇下跌的同时走高,不过日本央行和财务省迄今未有任何动作.

* 英镑/美元的波动率曲线仍徘徊在五年低点.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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