《汇市简讯》今日有大规模期权到期

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
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0652GMT * 今日有大规模期权到期,欧元/美元到期期权行权价在1.2800和1.2850 * 英镑/美元到期期权行权价位于1.5950、1.5975和1.6000,欧元/英镑期权行权价在0.8000 * 欧元/日圆到期期权行权价为99.70和100.00,美元/日圆期权行权价在78.00 * 加元/美元到期期权行权价在0.97000,澳元/美元期权行权价位于1.0400和1.0475.(完) --编译 王翔琼; 审校 于春红
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