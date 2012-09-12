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市场报道 | 2012年 9月 12日 星期三 15:08 BJT

〔标题新闻〕8月西班牙CPI按年增2.7%,HICP按年增2.7%,两者均与路透调查预估一致

注:消费者物价指数(CPI),消费者物价调和指数(HICP)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8KC2J6]

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