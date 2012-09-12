〔投行观点〕汇丰控股将印度股市的评级从中性下调至减持

路透孟买9月12日电---汇丰控股将印度股市评级从"中性"下调至"减持",原因在于印度政府在财政和结构性改革方面行动迟缓、上市公司获利很难有惊喜、且股指相较于地区其它国家更为昂贵.

相比之下,瑞银、德意志银行和摩根大通等外国银行今年早些时候则上调印度股市评级,不过近期有几家券商调降了印度的经济增速预估.

汇丰在周三发布的一份报告中称:"如果(政府)短期内不采取具体的措施,可能会对投资环境产生负面的影响."

截至周二收盘,印度指标股指BSE指数.BSESN今年迄今已上涨了15.5%,相比之下MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS同期上涨了8.1%.

汇丰表示,以未来12个月预期获利计算,MSCI明晟印度股指的市盈率(本益比)为12.7倍,较历史均值有10%的贴水.而其它地区股市的市盈率较历史均值贴水则达到了15%.

"这意味着相较于中国等一些其它市场,印度股市估值较缺乏吸引力,"报告称.

汇丰估计,考虑到印度股市已获得118亿美元的外资流入,占276亿美元除日本外亚洲年度资金流入的一大部分,因此上述因素使得印度股市容易遭遇抛压.

汇丰指出,欧洲债务危机会拖累全球股市,而西方国家或出台的量化宽松措施,或令其对印度股市的负面评估存有上调的可能.(完)