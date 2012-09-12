〔路透基点〕台北富邦银行为台湾久尹发起6亿台币等额贷款案--RLPC

路透香港9月12日电---担任委托主办行和额度分配行的台北富邦银行今天为台湾久尹发起一笔相当于6亿台币(2,030万美元)的五年期融资案.

是次贷款由久尹的主席担保,分为1亿台币的定期贷款A部分和5亿台币的循环贷款B部分,后者可按台币和美元计价.

A部分以土地和工厂作为抵押,利率较二级市场商业票据市场利率加码127.5个基点.B部分贷款无抵押,按台币计价时利率较二级市场商业票据市场利率加码140个基点,或者按美元计价时,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180个基点.台币计价有2.25%的税后利率下限.美元计价方面,若是台湾同业拆借美元利率(TAIFX)与Libor间差距在30个基点以上,则借款方需支付超额利息.

银行受邀以三个档次参贷:

承贷1.20亿台币及以上;承贷8,000万至1.19亿台币以及承贷5,000-7,900万台币.承贷1.20亿台币及以上可获委托主办行头衔.

定期贷款有一年的宽限期,将分九期每半年等额偿还,平均年限为三年.

循环贷款将从第36个月起开始,按三期每年不等额减少:20%(1-2期)、60%.

财务约定条款包括:最低流动比率1.1倍、最高净债务比率1.25倍、最低利息覆盖率四倍、最低有形净资产为7亿台币.

2010年11月时,久尹曾完成一笔5亿台币的三年期循环贷款,利率较90天二级市场商业票据市场利率加码140个基点.(完)