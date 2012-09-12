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市场报道 | 2012年 9月 12日 星期三 15:27 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎/欧元走软,对德国法院裁定ESM合法的预期提振欧元

路透苏黎世9月12日电---瑞郎兑欧元周三下跌,因欧元兑美元升至四个月高位,得益于市场乐观认为德国法院稍晚将裁定欧元区援助基金符合宪法.

在瑞士央行去年设定瑞郎兑欧元汇价上限以来,瑞郎走势基本与欧元一致.

但瑞郎兑欧元上周五跌至八个月低点,因欧洲央行(ECB)祭出的新购债计划鼓舞投资者,且瑞士经济表现数据不及预期.

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