《汇市简讯》现汇瞄准上行目标1.2900,欧元期权波动率面临空头回补

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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下一道上行目标是1,2900障碍位,上档空头回补加快.德国法院就ESM的判决以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议的不确定性,已支撑较短期波动率.
一周期价平期权波动率在亚洲时段报10.6%,伦敦盘初报11.25%,周二则为10.0%.一个月期波动率在伦敦盘初报9.15%,周二尾盘为8.65%(上周五触及四个月低点8.4%).三个月期波动率目前报9.15%.一年期波动率报10.4%,周一曾创下数年低点10.25%.(完)
--编译 王洋;审校 王冠中
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