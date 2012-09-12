〔中国债市〕新债利率高定位拉涨IRS,海外市场表现亦推波助澜

路透上海9月12日电---中国人民币利率互换(IRS)周三普涨,中长端升幅更为明显.今日招标的三年国债定位远高于预期,现券市场中长券大幅跟涨,而海外市场NDIRS持续走高态势不改,双重压力下利率互换破局上行.

交易员指出,由于对央行近期的政策动向预期不明,市场的不确定性加大,IRS曲线有进一步增陡的趋势.

"国债招的很高,现券(收益率)涨的多,海外(NDIRS)涨的也比较凶,"上海一银行交易员表示.

财政部上午招标的三年期国债中标利率远高于预期,落在3.10%的高位.而投标倍数亦是创下年内新低.观望情绪笼罩下,中短期品种难获青睐.而今日骤然上涨的资金成本,亦打消了机构的参与意愿.[ID:nSB1773892]

上述交易员并认为,此前海外市场对中国货币政策继续放松的预期有所期待,但随着降准时点的不断推后,预期逐渐落空,NDIRS走势也相应进行修正,导致近期累积升幅较大.

人民币海外无本金交割市场利率互换报价CNYNDIRS=TRHK今日亦全线上扬,其中基于七天期回购的五年期利率报价CNYNDIRS5Y=TRHK大涨逾10个基点(bp)至3.07%/3.17%.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.1750/ 3.2850 3.0580/ 3.1540 3.1260/ 3.2260 3.1840/ 3.2840 3.1750/ 3.4725

周二 3.1440/ 3.2720 3.0033/ 3.0933 3.0500/ 3.1450 3.0783/ 3.1767 3.0675/ 3.3200

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变动+0.0310/+0.0130 +0.0547/+0.0607 +0.0760/+0.0810 +0.1057/+0.1073 +0.1075/+0.1525

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)