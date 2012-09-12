〔表格〕外资在韩国股市买超734亿韩元,为连续第四个交易日买超

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔9月12日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超734亿韩元.迄今为止,外资在韩国股市已经是连续第四个交易日买超,累计买超7,614亿韩元(6.7491亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
-------------------------------------------------
9月12日 73.4 395.4 -466.7
9月11日 177.1 -217.9 34.8
9月10日 198.1 -51.0 -146.1
9月07日 312.8 377.0 -703.5
9月06日 -177.1 67.8 108.3
9月05日 -47.3 -450.8 506.7
9月04日 24.8 -49.4 38.5
9月03日 50.8 -5.7 -51.4
8月31日 -53.4 -114.8 166.1
8月30日 -139.5 -192.8 321.0
8月29日 -84.3 189.5 -101.3
8月28日 -98.8 -61.2 158.6
8月27日 348.9 -151.5 -160.7
8月24日 -223.5 47.3 183.3
8月23日 77.9 -62.2 -6.1
8月22日 177.7 -168.0 10.9
8月21日 250.9 -58.4 -176.4
-------------------------------------------------
本月以来 612.5 65.4 -679.3
-------------------------------------------------
今年以来 12,162.5 2,481.2 -10,613.3
------------------------------------------------- (完)
--编译 高琦; 审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选