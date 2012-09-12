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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 15:53 BJT

《汇市简讯》期权相关卖盘限制英镑/美元突破1.6100

0725GMT

* 英镑/美元触及1.6097的四个月新高,但期权相关卖盘限制上档走势

* 1.6100料为期权障碍位.1.6114/24处有阻力

* 关注将于0830GMT公布的英国就业数据(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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