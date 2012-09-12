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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 15:44 BJT

《汇市简讯》欧洲市场开盘,欧元多头似乎胸有成竹

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* 宏观基金需求提振欧元/美元,但附近的停止单未受威胁

* 交易员预计,若德国宪法法院认定ESM的合法性,则会迎来条件反射似的多头观点

* 美联储会议决议的不确定性,将限制投资者跟进

* 技术面看多,瞄准1.300上方

* 现在若要低于1.2750,则需要抑制多头(9月11日低点为1.2753)

* 利差缩窄也支撑欧元.(完)

--编译 王洋; 审校 于春红

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