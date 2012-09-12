路透伦敦9月12日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 美元/日圆:目前已跌破下降三角形,但迄今尚未跌穿77.65日圆的支撑位,这是下档走势完全展开的最低要求.稍早下降三角形的理论目标位在较低的75日圆附近,因此若最低目标位被触及,那么近期美元/日圆将有可能进一步下跌.

* 美元指数:市场进入第三周,走势仍偏空,目前低于斜率为负值的26周(半年)指数平均数指标.这给迄今未完成的多头走势提出了质疑.不过需要跌破78.10才会确认2011-2012年的上涨修正走势以及市场未处于上涨趋势.重要阻力位在80.75-81.15区域迅速形成,需再度克服以打消短期下档风险.

* 澳元/美元:难以突破稍早确定的阻力位1.0411美元,目前在5个交易日/周的经调整一目均衡云区上方,将测试上升支点线(之前曾是支撑位,目前是阻力位,源于6月末低位).在该线上方,亦应关注下道短期重要阻力位1.0519-1.0559美元.支撑在较宽的1.0400-1.0320美元之间.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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