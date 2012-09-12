欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透伦敦9月12日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 美元/日圆:目前已跌破下降三角形,但迄今尚未跌穿77.65日圆的支撑位,这是下档走势完全展开的最低要求.稍早下降三角形的理论目标位在较低的75日圆附近,因此若最低目标位被触及,那么近期美元/日圆将有可能进一步下跌.
* 美元指数:市场进入第三周,走势仍偏空,目前低于斜率为负值的26周(半年)指数平均数指标.这给迄今未完成的多头走势提出了质疑.不过需要跌破78.10才会确认2011-2012年的上涨修正走势以及市场未处于上涨趋势.重要阻力位在80.75-81.15区域迅速形成,需再度克服以打消短期下档风险.
* 澳元/美元:难以突破稍早确定的阻力位1.0411美元,目前在5个交易日/周的经调整一目均衡云区上方,将测试上升支点线(之前曾是支撑位,目前是阻力位,源于6月末低位).在该线上方,亦应关注下道短期重要阻力位1.0519-1.0559美元.支撑在较宽的1.0400-1.0320美元之间.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)