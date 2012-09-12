〔俄罗斯农业〕截止9月10日作物单产较上年下降24.5%,因受乾旱袭击

路透莫斯科9月12日电---受乾旱袭击的俄罗斯作物质量大幅下降,该国农业部数据显示,截至9月10日,作物单产较去年下降24.5%,至每公顷1.85吨.

路透周三公布的农业部数据显示,截至周一俄罗斯已完成71%的作物收割,收割量为5,850万吨,其中包括3,460万吨小麦,1,290万吨大麦和100万吨玉米.

小麦单产迄今下降30%至每公顷1.89吨.

俄罗斯并收割了680万吨甜菜,单产从去年的每公顷37.44吨降至35.55吨.

俄罗斯继续播种冬季作物,数据显示,32%的地区已完成播种.俄罗斯计划播种1,680万公顷2013年收割的冬季作物,高于去年的1,610万公顷.(完)