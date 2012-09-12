日本拟本世纪30年代放弃核电--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月12日电---媒体周三称，日本计划在本世纪30年代放弃核电，这项新的能源策略将很快公布。福岛灾难发生前，日本的目标是核电占发电总量的比例超过50%。

2011年3月，地震和海啸导致东京电力(9501.T)旗下的福岛核电站发生核泄漏，导致16万人疏散，亦导致日本政府放弃2010年的计划，该计划的目标是到2030年时核电占发电总量的比例超过50%。

日本首相野田佳彦周一表示，希望本周在新政策上作出决定，将考虑民主党提出的"动用一切可用的政策资源，在本世纪30年代脱离核电"的建议。

不过野田佳彦的新能源策略料不会平息日本民间的反核运动，也不大可能消除核电对经济有利还是有害的激烈辩论。

未来几个月日本可能举行大选，民主党料在大选中失利，新政府是否会同意野田佳彦的观点还不得而知。

日本商业游说组织称，放弃核电将推高电价，导致产业竞争力下降，促使生产转移至海外。

而反对核电的人认为，政策转向将在可再生能源和能源效率等领域为企业开辟新的盈利空间，催生创新，提振经济。（完）