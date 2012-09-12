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市场报道 | 2012年 9月 12日 星期三 16:06 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至四个月高点,市场猜测美联储将放宽政策

路透伦敦9月12日电---英镑兑美元周三涨至四个月高点,美元全线下跌,因为市场臆测联邦储备理事会(FED,美联储)本周政策会议后将宣布新一轮的宽松措施.

德国宪法法院的判决将有利于德国参与欧元区纾困基金的市场预期,也支撑风险较高的货币.

英镑兑美元GBP=D4一度涨至1.6098,为5月中以来最高.欧元兑英镑EURGBP=D4持稳在0.7991,欧元距离周一创下的两个月高点0.8011不远.

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