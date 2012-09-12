〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至四个月高点,市场猜测美联储将放宽政策

欧洲股市：连续第二周上涨，联合利华受并购消息提振飙升
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
路透伦敦9月12日电---英镑兑美元周三涨至四个月高点,美元全线下跌,因为市场臆测联邦储备理事会(FED,美联储)本周政策会议后将宣布新一轮的宽松措施.
德国宪法法院的判决将有利于德国参与欧元区纾困基金的市场预期,也支撑风险较高的货币.
英镑兑美元GBP=D4一度涨至1.6098,为5月中以来最高.欧元兑英镑EURGBP=D4持稳在0.7991,欧元距离周一创下的两个月高点0.8011不远.
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(