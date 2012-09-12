《汇市简讯》美元/日圆短期期权波动率受到良好的支撑

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
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0727GMT
* 一周期美元/日圆期权波动率今日亚洲时段报8.55%,昨日报7.5%
* 现汇突破78.00障碍,也一度促发空头回补
* 今日一个月期价平期权波动率报7.0%,周二盘初曾下探6.3%下方(五年低点)
* 市场警惕当局干预,这种心态构成支撑,也提振上档
* 一周期Delta值为0.25的风险逆转指标报0.55%,一个月期风险逆转指标报0.4%,偏向日圆卖权.(完)
--编译 王洋;审校 蔡美珍
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