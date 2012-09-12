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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 16:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短期期权波动率受到良好的支撑

0727GMT

* 一周期美元/日圆期权波动率今日亚洲时段报8.55%,昨日报7.5%

* 现汇突破78.00障碍,也一度促发空头回补

* 今日一个月期价平期权波动率报7.0%,周二盘初曾下探6.3%下方(五年低点)

* 市场警惕当局干预,这种心态构成支撑,也提振上档

* 一周期Delta值为0.25的风险逆转指标报0.55%,一个月期风险逆转指标报0.4%,偏向日圆卖权.(完)

--编译 王洋;审校 蔡美珍

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