〔路透调查〕中国三季度GDP同比增速预计为7.4%,连续第七个季度回落

* 三季度GDP增速料降至7.4%,料为连续第七个季度回落

* 四季度GDP增幅料反弹至7.6%

* 今年GDP增幅料为7.7%,明年回升至8.0%

作者 沈燕

路透北京9月12日电---最新路透调查显示,中国三季度国内生产总值(GDP)增速料将连续第七个季度回落,同比增长7.4%,四季度GDP则小幅回升至7.6%,两者低于7月路透调查时的7.9%和8.2%.

据路透周二和周三对20家预测机构的调查中值,中国今年全年GDP增幅料为7.7%,高于年初政府制定的目标7.5%,但为1999年以来最低的一年.明年GDP增速料回升至8.0%.

中国此前公布的7月和8月宏观经济数据乏善可陈,加之同期稳增长政策措施较为淡静,众多经济分析机构陆续调降对中国经济增速预估.

投资银行巴克莱发布最新报告就称,将中国2012年和2013年GDP增长预期,分别下调至7.5%和7.6%,而此前的预期分别是7.9%和8.4%.

华宝信托认为,三季度外需大幅下滑,国内企业去杠杆化和重化工业去产能化重叠,使得中国经济触底时间延后,将今年GDP增幅预期由7.8%下调至7.6%,暂时维持2013年GDP增幅8%不变.

国泰君安则认为,没有下调预估的理由.预计三季度GDP和二季度差不多,四季度可能有小幅回升.三季度工业增速可能会见底回升,四季度会有改善的趋势.外贸方面,欧债危机有所缓解,美国基本上稳步复苏基本不会加剧拖累,内需影响更大一些.

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

三季度国内生产总值(GDP)同比 7.4 7.1-8.6 7.6 9.1 19

四季度 7.6 7.0-8.7 -- 8.9 19

2012年全年 7.7 7.5-8.0 -- 9.3 20

2013年全年 8.0 7.4-9.0 -- -- 17

三季度 四季度 2012年 2013年

机构 GDP GDP GDP GDP

--------------------------------------------------------------------------------

华宝信托 7.2 7.5 7.6 8.0

汇丰银行 7.7 8.3 8.0 8.5

NordLB 7.5 7.7 7.7 8.2

Capital Economics 7.1 7.6 7.6 8.0

申银万国 7.4 7.9 7.8 8.0

中金公司 7.4 7.5 7.6 8.0

麦格理 -- -- 7.7 7.5

民族证券 7.4 7.2 7.6 7.8

美银美林 7.4 7.7 7.7 7.6

JP摩根 7.4 7.3 7.6 8.3

华侨银行 8.6 8.7 7.8 --

巴克莱 7.3 7.2 7.5 7.6

上海证券 7.8 8.3 8.0 8.0

国泰君安 7.6 8.0 7.8 7.8

法国兴业银行 7.5 7.7 7.7 7.4

ING 7.1 7.1 7.5 9.0

瑞银 7.3 7.0 7.5 7.8

北京领先国际金融 7.4 7.4 7.6 7.5

交通银行 7.7 7.9 7.8 --

莫尼塔 7.5 7.5 7.7 --

注: ~表示数据不可得. (完)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.