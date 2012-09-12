〔台湾个股〕美国政府指控友达操控LCD价格,寻求处以10亿美元罚款

路透9月12日电---法院文件显示,美国政府已要求联邦法院对台湾友达光电(2409.TW)处以10亿美元罚款,理由为操控液晶显示器(LCD)面板价格.

文件还显示,政府亦要求法院判决友达总经理陈炫彬和副总经理熊晖入狱10年,并处以100万美元罚款.

美国司法部先前指控亚洲多家液晶面板厂操纵价格官司中,唯一不认罪的友达一如市场预期,还是遭陪审团判决有罪.[ID:nST0440320]

美方检察官指控公司高层在高级饭店会面至少60次,共谋操控LCD面板价格.检方称美国经济付出的代价高达数十亿美元.[ID:nnCT0440090]

美国政府在这份文件中表示,"友达及公司主管与其他薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)面板制造商合谋,有系统地操弄价格.这样的合谋维持了五年,一直到美国联邦调查局突袭检查其办公室、以及联邦大陪审团发出传票要求相关记录后才停止."

在另一份文件中,友达称其所面临的罚款不应超过2.85亿美元."政府要求的罚款将会威胁友达的存续,"该公司表示.

友达在3月被判操弄价格成立,当时该公司称将会进行上诉.(完)