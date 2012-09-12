〔路透基点〕八家银行本周五将签署凯基证券三年期循环贷款--RLPC

路透香港9月12日电---汤森路透旗下基点援引熟悉交易的消息人士称,八家银行预计将在周五签署对凯基证券的1.43亿美元三年期循环贷款案.

台湾合作金库银行和第一银行担任协议的牵头行和簿记行,分别承贷3,000万美元.合作金库银行是代理行.第一银行是担保品控管行.

永丰银行以牵头行身份加入,承贷2,500万美元,并担任文件准备行角色.

另有五家银行参与交易,其中包括彰化银行(承贷1,500万美元)、台北富邦银行(承贷1,500万美元)、大众银行(承贷银行1,200万美元)、阳信银行(1,000万美元)和上海商业储蓄银行(600万美元).

是次贷款由凯基证券(泰国)股份担保,利率较一个月、两个月、三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点.若是台湾同业拆借美元利率(TAIFX)与Libor间差距在40个基点以上,则借款方需支付超额利息.

银行受邀以三个档次参贷:

承贷2,500万台币及以上的银行,费用35个基点,综合收益为136.7个基点;承贷1,500-2,400万台币及以上的银行,费用20个基点,综合收益为131.7个基点;承贷1,000-1,400万台币及以上的银行,费用10个基点,综合收益为128.3个基点.

该循环贷款透过凯基证券旗下全资子公司Richpoint Co Ltd借贷.

资金将用于再融资和营运资本.

凯基证券上次进入市场是在2010年6月,当时其完成50亿台币四年期循环贷款,综合收益为46.75个基点,利率为较二级市场商业票据利率加码43个基点.(完)