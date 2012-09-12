〔中港股市〕港股收涨1.1%并创五连阳,内地股市亦收升但稍逊一筹

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
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* 恒指涨1.1%,恒生国企指数上涨1.2%
* 沪深300指数上涨0.4%,沪综指收高0.3%
* 中国基建类股获中国总理讲话提振
* 友邦保险上涨,有消息称其有可能收购ING泰国和马来西亚保险业务
路透香港9月12日电---香港股市的升势周三延续至第五日,因在中国总理温家宝暗示北京或出台更多财政刺激措施后,风险较高板块表现坚挺.
友邦保险(AIA)(1299.HK)跳涨2.36%,收于5月来最高位,此前有消息人士对路透表示,其在竞购荷兰国际集团ING.AS马来西亚和泰国保险业务活动中居于领先.[ID:nST0550457]
而对于德国宪法法院料确认欧洲救助基金合法性的预期,也提振金融市场.在港股收盘后,德国宪法法院裁决欧洲救助基金合法.[ID:nST0550963]
投资者也关注美联储为期两日的政策会议.是次会议上美联储可能会决定采取更多的刺激措施,其中包括可能实施第三轮量化宽松措施(QE3).
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