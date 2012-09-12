〔中港股市〕港股收涨1.1%并创五连阳,内地股市亦收升但稍逊一筹

* 恒指涨1.1%,恒生国企指数上涨1.2%

* 沪深300指数上涨0.4%,沪综指收高0.3%

* 中国基建类股获中国总理讲话提振

* 友邦保险上涨,有消息称其有可能收购ING泰国和马来西亚保险业务

路透香港9月12日电---香港股市的升势周三延续至第五日,因在中国总理温家宝暗示北京或出台更多财政刺激措施后,风险较高板块表现坚挺.

友邦保险(AIA)(1299.HK)跳涨2.36%,收于5月来最高位,此前有消息人士对路透表示,其在竞购荷兰国际集团ING.AS马来西亚和泰国保险业务活动中居于领先.[ID:nST0550457]

而对于德国宪法法院料确认欧洲救助基金合法性的预期,也提振金融市场.在港股收盘后,德国宪法法院裁决欧洲救助基金合法.[ID:nST0550963]