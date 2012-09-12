〔中国债市〕现券收益率整体上行,因新债结果超预期且QE3推出预期增强

路透上海9月12日电---中国银行间债市周三现券收益率曲线整体上移.今日上午招标的三年期国债利率明显高于预期成为导火索外,美国新一轮量化宽松计划(QE3)推出预期增强,令市场对国内通胀反弹的忧虑升温,以致未来一段时间国内再抛宽松政策的希望被冲淡.

"所有(期限)收益率都在上,而且上的很快,早晨三年期国债没想到最后招的那么高."上海一银行交易员称,听说外资行也在抛券,感觉大家对QE3推出预期在增强.

上海一外资行交易员也表示,个人推断超过五成的可能性美国将推出QE3,以刺激自身经济复苏.不过如果QE3真的出炉,料将推高大宗商品的价格,并传导至国内推高CPI,使得中国进一步宽松政策或再次落空.

中国财政部周三招标的三年期国债中标利率远高于预期,落在3.10%的高位.而投标倍数亦是创下年内新低.观望情绪笼罩下,中短期品种难获青睐.而今日骤然上涨的资金成本,亦打消了机构的参与意愿.[ID:nSB1773892]

路透在8月就业数据出炉后对59位分析师的调查显示,美联储在9月12-13日政策会议上祭出宽松政策的机率为60%,高于8月24日路透调查的45%.[ID:nSB1767828]

二级市场上,剩余期限约2.619年的国债120007券最新双边报价收益率tCN120007=CFXM为3.1550%/3.1300%,上日尾盘为3.0400%/3.0100%.剩余期限约6.74年的国债120010券最新双边报价收益率tCN120010=CFXM为3.4450%/3.4250%,上日尾盘为3.4050%/3.3850%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6113 3.4320

上日 2.5114 2.9965

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9100/2.8520

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6710/2.6061

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1800/3.1230(完)

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