版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 12日 星期三 17:40 BJT

〔标题新闻〕Euribor周三降至纪录新低,因市场仍预期未来几个月欧洲央行将再度降息

注:Euribor是欧元银行间拆放款利率的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nEAP50PC00]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐