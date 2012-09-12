版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 12日 星期三 17:40 BJT

〔标题新闻〕西班牙未来几天将提出方便企业获取新贷款的新措施--经济部长德金多斯

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E8HD01R]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐