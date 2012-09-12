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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 17:55 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)   年利率        主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) 
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*冀东发展集团   8        7       前五年6.30%       AA+     9/13-9/17   国泰君安证券
有限责任公司          (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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*郴州城市建设  16        7         7.34%           AA     9/13-9/19    广州证券
投资经营公司          (第3年末开始每年偿还20%本金)
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*台州椒江区    10        8         7.46%           AA-    9/13-9/19    东北证券
国资经营公司          (第3年起每年偿还15%、15%、15%、15%、15%和25%本金)
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*石狮国有投资   8        7         7.40%           AA-    9/13-9/19    兴业证券
发展公司              (第3年末起每年偿还20%本金)
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株洲高科集团   10        7         7.50%           AA     9/10-9/13    招商证券
                      (第3年末开始每年偿还20%本金)
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上饶城建       13        7         7.30%           AA     9/10-9/14    上海证券
投资开发集团          (第3年末开始每年偿还20%本金)
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库尔勒         12        6         7.48%           AA-    9/10-9/14    信达证券
城建集团              (第3年末开始每年偿还25%本金,以自有土地使用权做担保)
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常德市经济     12        7         7.19%           AA     9/12-9/14    广发证券
建设投资集团          (第3年开始每年偿还20%本金)
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邵阳城投       12        6         7.40%           AA     9/11-9/17    银河证券
                     (第3-6年末每年偿还25%本金)
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上虞交通投资   10        7         6.70%           AA     9/11-9/17    财通证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩/杨淑祯

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
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  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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