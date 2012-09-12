(重温稿)《中国新债预测》进出口行一年固息债利率预测均值3.18%,高于二级市场

* 招标品种: 进出口行一年固息债

* 招标金额: 100亿元人民币

* 预测均值: 3.18%

* 预测区间: 3.10%-3.20%

* 招标时间: 周四(13日)10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商和保险)

路透上海9月12日电---中国进出口银行周四将招标发行一年固息金融债.路透调查显示,债市走势疲弱,资金成本居高不下,市场情绪偏空.参照今日三年期国债招标情况,料明日一年期进出口行新债需求寥寥,中标利率预测均值为3.18%,落在二级市场水平之上.

在路透访问过的七位来自银行、券商和保险等新债投资主力的交易员中,几乎全部受访者不看好本期进出口行新债的需求,认为中标利率将明显走高.

上海一券商交易员认为,近期受到一级市场带动,现券收益率持续走高,投标机构更倾向高票面利率,借此平衡二级市场收益率上行的风险.另外本次新债未设基本承销额,机构不必被动投标,也令需求"雪上加霜".

"(进出口行新债)我们不投,一年期的要投也投国开行的一年期(债券)了,毕竟国开和非国开还是有利差空间的,一年的还是国开的比较安全."北京一银行交易员称.

中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,一年固息政策金融债最新收益率报3.1144%,

二级市场上一年期金融债鲜有成交,剩余期限为0.95年的国开行固息金融债100223券最新双边报价tCN100223=CFXM为3.2200%/3.2200%

本周二招标的国开行"福娃债"中一年期固息金融债中标利率为3.19%,投标倍数1.35倍.[ID:nSB1771568]

中国财政部今日招标的三年期国债中标利率远高于预期,落在3.10%的高位.而投标倍数亦是创下年内新低.观望情绪笼罩下,中短期品种难获青睐.而今日骤然上涨的资金成本,亦打消了机构的参与意愿.[ID:nSB1773892]

本期债券为进出口行今年第14期金融债.具体条款如下:

第14期

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招标总量 100亿元

期限/计息方式 一年/固息

招标时间 9月13日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 9月18日

发行期 9月13日-9月18日

上市日 9月20日

基本承销额 无

付息频率 到期一次还本付息

--------------------------------------------------(完)