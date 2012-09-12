〔东南亚股市〕受经济复苏寄望提振多数股市收高,泰股创16年高位

路透9月12日电---周三多数东南亚股市收高,泰国股市涨至16年高位,因德国宪法法院允许在特定条件下批准ESM及美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能推出量化宽松措施,市场因此寄望全球经济复苏,从而提振该地区风险资产偏好.

泰国股市.SETI收高0.9%,创1996年7月以来收盘高位.泰国大城银行(Bank of Ayudhya)(BAY.BK)大涨6.3%.今年以来泰国股市已累计涨22.9%,在该地区表现最佳.

市场收市前,德国宪法法庭表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.[ID:nST0550963]

对于美联储可能在始于周三的两天政策会议上作出第三轮量化宽松(QE)决议的寄望,也提振人气.

印尼股市.JKSE收高0.5%,创四个月收盘高位.新加坡股市.FTSTI上涨0.4%,创8月28日以来收盘最高.菲律宾股市.PSI上涨0.4%;越南股市.VNI收高0.5%.

马来西亚股市.KLSE小跌0.03%,外资今日净流出4,560万美元.

1046GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3029.66 13.26 +0.44 +14.48 2646.35

马来西亚 .KLSE 1613.78 -0.46 -0.03 +5.43 1530.73

泰国 .SETI 1259.96 11.64 +0.93 +22.88 1025.32

印尼 .JKSE 4174.10 18.74 +0.45 +9.21 3821.99

菲律宾 .PSI 5207.10 21.05 +0.41 +19.10 4371.96

越南 .VNI 388.35 1.73 +0.45 +10.47 351.55

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(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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