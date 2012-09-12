〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及四个半月新高,损及化工利润

路透新加坡9月12日电---亚洲石脑油价格周三触及每吨1,014.50美元的四个半月新高,但裂解价差从五个月高位下滑至每吨143.53美元的四日低点,因石脑油价格坚挺损及化工品利润.

石脑油用于制造塑料等化工产品.

交易商表示,化工产品价格上涨的速度,还未快到可以反应出石脑油供给缩紧导致原料成本高企的影响.

"市场开始略微疲弱,因为石脑油价格偏高正在侵蚀化工利润."一名驻新加坡的交易商称.

汽油裂解价差小涨1.63%至每桶9.28美元的两周新高,得益于近期来自越南的需求.该国唯一的炼厂只能本周开始向市场供应,之前曾意外关闭.

越南日产能13.5万桶的Dung Quat工厂只能从本周起重启柴油和汽油交付,尽管关闭接近两周后曾在8月中旬恢复运营过.

Kuwait Petroleum Corp标售从10月22-23日装运的2.4万吨轻质石脑油,标售截止日期为周三.标售结果可能在一天之后获悉.(完)