〔亚洲橡胶〕9月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
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路透9月12日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 9月 234.3 108 236.0 106
*10月 239.7 32 238.9 10
*11月 241.0 70 243.7 55
*12月 241.0 70 243.7 55
* 1月 242.0 777 245.3 271
* 2月 242.5 6882 245.8 2169
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 田建华;审校 于春红
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