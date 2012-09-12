〔美国数据〕9月7日止当周抵押贷款申请上升,再融资指数增长11.9%

路透纽约9月12日电---周三公布的行业报告显示,上周美国房屋抵押贷款申请上升,因再融资需求及新屋贷款申请增加.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,9月7日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升11.1%.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整后的再融资申请指数增长11.9%.房屋销售领先指标--购房抵押贷款申请指数上升8.1%.

再融资占整体抵押贷款活动的比例从之前一周的79%升至80%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.75%,较之前的3.78%下降3个基点.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)