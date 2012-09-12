〔国际油市〕委内瑞拉国有企业PDVSA急于重启旗下炼厂Amuay

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
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路透新加坡9月12日电---交易商周三表示,亚洲燃料油市场受到良好支撑,因中国需求再度浮现,另外人们对第四季初亚洲燃料油供应紧张越加担心.
委内瑞拉国有企业PDVSA急于重启旗下最大炼厂Amuay,燃料油消费者为可能失去大量燃料油套利船货流入该地区作好准备.
委内瑞拉通常通过中石油向亚洲出口800万桶燃料油,大约200-400万桶燃料油供应中国,其余供应新加坡燃料市场.
本月中石油料将运输约800万桶委内瑞拉燃料油进入中国,是通常数量的两倍.
交易商称,新加坡缺少燃料油将直接影响船用燃料供应.
路透数据显示,10月/11月跨月价差连续第三个交易日上涨,亚洲收盘时逆价差报每吨4.25美元.(完)
--编译 于春红;审校 田建华
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