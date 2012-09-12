〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,德国法院有条件批准ESM

路透吉隆坡9月12日电---马来西亚棕榈油期货周三微升,此前德国宪法法院支持欧元区救助基金,令市场愈发憧憬债务危机将不会进一步蔓延并损及全球经济成长.

德国宪法法院稍早判决支持7,000亿欧元救助基金,提振全球股市并推升布兰特原油价格.

"我认为刚刚德国法院的裁决令大宗商品市场备受鼓舞,尽管该裁决附带着一定条件,"辉立期货分析师Ker Chung Yang称.

他补充道,"我们一直在等待欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的批准.这是危机的一个突破点."

指标11月棕榈油合约FCPOc3上涨0.4%,收报每吨2,930马币(林吉特)(950美元),稍早曾下滑,因市场担心产量增长会带动库存增加.

总成交量为46,120口,较通常的25,000口高出接近一倍,因交易商涌进市场建仓.

路透技术市场分析师王涛表示,受下跌浪驱动,棕榈油可能跌至每吨2,869马币.从当前水准反弹将受限于2,947马币.

行业分析师James Fry稍早在一业内研讨会上称,如果布兰特原油价格跌至每桶80美元,棕榈油价格可能在2013年第一季降至每吨2,450马币.(完)