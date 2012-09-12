〔国际油市〕柴油价格反弹,因越南增加购买提振需求

路透新加坡9月12日电---周三亚洲高硫柴油价格小幅反弹,行业消息人士称,因越南从在最初的标购基础上增加了现货购买量.

路透数据显示,含硫0.5%的柴油现货升水上涨0.08美元至每桶较新加坡报价升水0.68美元,500 ppm柴油升水上涨0.20美元至2.75美元.

越南Petrolimex最初标购9月船货,但多买入一艘10月装载的船货.

一知情人士称,该公司放弃买入9月26-30日装运的7,000吨船货,但买入9-10月装运的四批船货.

该消息人士还称,Petrolimex为含硫0.25%的柴油支付的价格每桶较新加坡报价高出0.70-0.80美元,为500 ppm支付的价格则升水0.90-1.00美元,基于新加坡和台湾基础的离岸价格.

行业消息人士称,印度Essar Oil欲售柴油,为近两年来首次,因国内需求由于降雨而放缓.

Essar Oil标售6.5-7万吨500 ppm柴油,9月22日-10月6日装运.标售截至9月14日.(完)