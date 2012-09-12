欧洲已公布经济指标--2012/9/12

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.5-r -0.3-@-f -0.5-r
德国 第二季 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f
法国 第二季 持平-p 持平 +0.2-p
意大利 第二季 -0.8-f -0.8-f -2.6-f
消费者物价指数(CPI):
英国 7月 +0.1 -0.4 +2.6
德国 8月 +0.4-f +0.4-f +2.1-f
法国(HICP) 8月 +0.7 -0.5 +2.4
意大利(HICP) 8月 +0.2-P -1.7-f +3.5-p
生产者物价指数(PPI):
英国 8月 +0.5 +0.1-r +2.2
德国 7月 持平 -0.4 +0.9
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 7月 +0.3 -0.1 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 8月 4.8-@-p 4.8-@-f
德国 8月 6.8-@ 6.8-@
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 7月 10.7-@ 10.7-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 于春红;审校 田建华
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
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欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)