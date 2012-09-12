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市场报道 | 2012年 9月 12日 星期三 20:50 BJT

〔USDA月报〕9月12日美国棉花主要信息

路透9月12日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下,数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位:百万包,480磅/包).

2010/11 2011/12 2012/13

实际值 预估值 8月预估 9月预估

种植面积(百万英亩) 10.97 14.74 12.64 12.36

收割面积(百万英亩) 10.70 9.46 10.81 10.44

单产/英亩 812 790 784 786

产量 18.10 15.57 17.65 17.11

出口 14.38 11.71 12.10 11.80

年末库存 2.60 3.35 5.50 5.30 (完)

欲浏览其他USDA报告,请点选[USDA-CMN]

--编译 王翔琼;审校 田建华

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