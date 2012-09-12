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市场报道 | 2012年 9月 12日 星期三 21:41 BJT

〔美国股市〕开高,此前德国宪法法院批准欧元区新救助基金

路透纽约9月12日电---美国股市周三开高,此前德国宪法法院称支持7,000亿欧元的欧元区新救助基金来帮助应对欧债危机.

道琼工业指数.DJI上升32.75点,或0.25%,报13,356.11点.标准普尔500指数.SPX上涨4.16点,或0.29%,报1,437.72点,Nasdaq综合股价指数.IXIC升10.69点,或0.34%,报3,115.22点.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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