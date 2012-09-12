〔欧洲汇市〕英镑/美元创四个月高位,此前德宪法法院做出有利裁决

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
* 英镑兑美元攀至5月来最高
* 英镑兑欧元挫至两个月低点
* 对美联储将放宽政策的预期压低美元
路透伦敦9月12日电---英镑兑美元周三触及四个月高位,追随欧元/美元涨势,因此前德国宪法法院有条件的批准了欧元区新救助基金.
这份裁决为利用欧洲稳定机制(ESM)解决欧债危机铺平了道路,使高风险货币全线上扬.
英镑兑美元在判决结果出炉后上涨,不过兑欧元则跌至两个月低点0.8028英镑.欧元全线走高.
对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在周四会上推出新一轮量化宽松政策(QE3)的预期,也助长了投资者对英镑/美元的需求.
策略师称,若美联储真如预期推出新一轮购债计划,英镑兑美元还可能进一步上涨.但如若不然,英镑也将面临下跌风险.
"一方面欧元区传来比较好的消息,另一方面人们预计美联储明天将推出更多量化宽松措施,这两方面因素都推高了英镑/美元,"巴克莱外汇策略师Raghav Subbarao表示.
"我们的基本预期是,美联储将推出QE,但在不确定性存在的情况下市场已经大幅消化了这种预期."
英镑兑美元GBP=D4一度攀升约0.4%至1.6132美元高位,突破阻力位1.61美元.英镑最新报1.6085美元,上涨0.1%.
英镑兑美元目前逼近年内交投区间约1.52-1.63的顶端,许多分析师认为要进一步上涨恐怕很难.
英国就业数据优于预期,也扶住了英镑.不过分析师称,本周经济数据的重要性退居次席.
英国8月请领失业金人数减少15,000人(预估为持平),为2010年6月以来最大降幅;失业率为4.8%.[ID:nST0550933](完)
--编译 程琳;审校 母红
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路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)