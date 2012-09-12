〔欧洲汇市〕英镑/美元创四个月高位,此前德宪法法院做出有利裁决

* 英镑兑美元攀至5月来最高

* 英镑兑欧元挫至两个月低点

* 对美联储将放宽政策的预期压低美元

路透伦敦9月12日电---英镑兑美元周三触及四个月高位,追随欧元/美元涨势,因此前德国宪法法院有条件的批准了欧元区新救助基金.

这份裁决为利用欧洲稳定机制(ESM)解决欧债危机铺平了道路,使高风险货币全线上扬.

英镑兑美元在判决结果出炉后上涨,不过兑欧元则跌至两个月低点0.8028英镑.欧元全线走高.

对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在周四会上推出新一轮量化宽松政策(QE3)的预期,也助长了投资者对英镑/美元的需求.

策略师称,若美联储真如预期推出新一轮购债计划,英镑兑美元还可能进一步上涨.但如若不然,英镑也将面临下跌风险.

"一方面欧元区传来比较好的消息,另一方面人们预计美联储明天将推出更多量化宽松措施,这两方面因素都推高了英镑/美元,"巴克莱外汇策略师Raghav Subbarao表示.

"我们的基本预期是,美联储将推出QE,但在不确定性存在的情况下市场已经大幅消化了这种预期."

英镑兑美元GBP=D4一度攀升约0.4%至1.6132美元高位,突破阻力位1.61美元.英镑最新报1.6085美元,上涨0.1%.

英镑兑美元目前逼近年内交投区间约1.52-1.63的顶端,许多分析师认为要进一步上涨恐怕很难.

英国就业数据优于预期,也扶住了英镑.不过分析师称,本周经济数据的重要性退居次席.

英国8月请领失业金人数减少15,000人(预估为持平),为2010年6月以来最大降幅;失业率为4.8%.[ID:nST0550933](完)

--编译 程琳;审校 母红

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