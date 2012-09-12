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市场报道 | 2012年 9月 12日 星期三 23:22 BJT

〔美国热股〕Facebook早盘涨逾5%,上市后CEO首次露面提振投资者信心

路透9月12日电---全球头号社交网站Facebook Inc(FB.O)的执行长扎克伯格,在该公司5月一波三折的首次公开发行(IPO)之后首次公开露面,暗示公司新的增长点将涉及移动业务和搜索,给其走势困顿的股票注入活力.[ID:nSB1773656]

该股早盘大涨5.2%至20.43美元.(完)

--编译 程琳;审校 母红

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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