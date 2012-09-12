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市场报道 | 2012年 9月 12日 星期三 23:30 BJT

〔美国热股〕Chesapeake Energy将以69亿美元出售页岩与油管资产

路透9月12日电---Chesapeake Energy(CHK.N)称,将把其在西德克萨斯盆地(Permian Basin)拥有的大部分产权出售给皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS和雪佛龙(Chevron)CHV.N,并将出售油管资产多数权益,以筹集现金约69亿美元.

Chesapeake Energy下跌1.29%至19.84美元.(完)

--编译 程琳;审校 母红

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