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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 23:47 BJT

〔美国热股〕友达光电将供应苹果iPad新品40-50万LCD面板,股价上涨3%

路透9月12日电---DigiTimes周二援引行业消息人士报导称,台湾友达光电(AUO.N)将为苹果据称要推出的小型iPad提供约40万-50万液晶显示器(LCD)面板.

友达光电美股早盘上涨3.04%至3.73美元.

--编译 程琳;审校 李军

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